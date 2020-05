Coronavirus, la videodenuncia: «Un sospetto contagiato in pronto soccorso al Maresca con altri»

LEGGI ANCHE

«Un sospetto Covid è stato fatto entrare dall'ingresso del pronto soccorso e non attraverso l'area dedicata. Io vittima di un incidente, in attesa di essere soccorso, sono andato via per paura di essere infettato». N.S., commerciante di Torre del Greco, denuncia ciò che è accaduto martedì mattina all'ospedale Maresca di Torre del Greco, che non è presidio Covid ma vi sostano i pazienti sospetti che, se dichiarati positivi, vengono dirottati nei poli specializzati. Qui, dopo tante proteste degli operatori sanitari e numerosi esposti dei sindacati unitari, è stato creato il percorso «sporco-pulito» allo scopo di evitare contagi.. «Erano circa le 9 di martedì - racconta N.S. - Sono stato investito da un'auto. così mi hanno accompagnato al pronto soccorso del Maresca per essere medicato e refertato. Come al solito l'attesa è stata lunga e già in questo frangente ho notato che nel pronto soccorso non c'erano segnaletica e obbligo di mantenere le distanze. Inoltre hanno misurato la temperatura solo ad alcuni, mentre diversi familiari di pazienti sono entrati senza controlli». Intanto sono trascorse quattro ore e N.S., insieme ad altre persone, è ancora in attesa all'ingresso del pronto soccorso quando arriva un'ambulanza. «Appena si è aperto il portellone ho visto uscire gli operatori bardati e ho subito capito che si trattasse di un sospetto Covid, così ho cominciato a riprendere la scena. Sebbene ci fossero sia l'ingresso dedicato che quello ordinario, il paziente è stato fatto entrare da quello ordinario dove dovevamo passare anche noi. Quando ho chiesto il motivo, hanno tergiversato. Così ho deciso di andare via, nonostante avessi atteso fino alle 14. Ho avuto dolore per tutto il giorno e poi ieri sono andato a farmi medicare al San Giovanni Bosco a Napoli».Al Maresca, attualmente, ci sono due sospetti Covid in un'area riservata del pronto soccorso, la tenda pretriage funziona a singhiozzo. «Prima dell'ingresso in pronto soccorso di qualsiasi paziente esiste un pretriage - dice il medico, responsabile pronto soccorso - allo scopo di raccogliere notizie cliniche ed epidemiologiche, oltre a misurare parametri quali temperatura corporea e saturazione. Solo i pazienti che risultano non sospetti in base al pretriage possono entrare nell'area pulita per essere sottoposti al triage e poi alla visita clinica. A tutti gli utenti del pronto soccorso è praticato il test sierologico per Covid19. Attualmente in area Covid sono ricoverati due pazienti sospetti, per eccesso di zelo, nonostante sintomatologia lieve, e con test sierologico negativo in attesa del risultato del tampone, effettuato stamane. Se il tampone risulterà negativo, la sintomatologia non darà dubbi e la TC del torace sarà negativa, i pazienti potranno essere dimessi o ricoverati presso il reparto di competenza. I cittadini che si recano in pronto soccorso, se rispettano le nostre direttive e non ci piombano addosso noncuranti delle nostre raccomandazioni, possono essere tranquilli. A volte gli operatori del 118 utilizzano dispositivi di protezione individuale per eccesso di zelo, ma vedere un operatore bardato non deve far pensare per forza al Covid. Ci atteniamo a protocolli rigidi, il pronto soccorso viene sanificato di continuo».