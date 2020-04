LEGGI ANCHE

L'emergenza Covid-19 non ferma l'opera di potenziamento degli ospedali dell'Asl Napoli 3, ora più che mai impegnati nelle emergenze ordinarie e straordinarie.Al polo Sant'Anna sono stati allestiti posti di dialisi extracorporea utili a soddisfare le necessità di pazienti che già la praticano, ma anche il supporto specialistico per pazienti che dovessero sviluppare durante il ricovero insufficienza renale acuta.«Vengono così accolte le richieste dell'Associazione nazionale dializzato (Aned) fanno sapere dall'Asl Na 3 - che più volte aveva sottolineato l'esigenza di garantire la dovuta assistenza specialistica alla non esigua popolazione di pazienti dializzati e trapiantati renali. La direzione strategica dell'Asl Na 3 Sud ha reso e disponibili 4 osmosi portatili che in poco tempo hanno reso possibile l'attivazione di posti di dialisi d'emergenza per sospetti Covid nei presidi di Castellammare e Nola, oltre al nuovo centro dialisi a Boscotrecase per pazienti positivi bisognevoli di ricovero».Al Maresca già tutto pronto per l'accoglienza, nei prossimi giorni, dei primi pazienti venuti fuori dall'infezione da Coronavirus e risultati negativi ai tamponi di controllo, dunque guariti: l'obiettivo della rieducazione e della riabilitazione del paziente negativizzato Covid-19 prima del rientro al domicilio è il recupero delle capacità volumetriche polmonari e il ritorno alle normali attività giornaliere. A dare la notizia è la consigliera regionale del Pd, componente della commissione Sanità del consiglio regionale. «È il risultato di una sinergia- dice la Raia tra Regione, Asl Na 3 Sud e Maresca dove già esiste un ambulatorio di riabilitazione motoria, e il Piano ospedaliero regionale prevede quello di riabilitazione. La struttura di 9 posti letto ospiterà pazienti post Covid ma anche pazienti ortopedici, nell'attesa che sia disponibile l'intero reparto».