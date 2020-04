LEGGI ANCHE

Tre nuove guarigioni dal Covid-19 a Torre del Greco. È quanto comunica il sindaco della città vesuviana,, che presiede il Centro operativo comunale convocato in seduta permanente nella sala giunta di palazzo Baronale. A seguito del consueto aggiornamento con l'unità di crisi della Protezione civile regionale e con l'Asl Napoli 3 Sud, il primo cittadino ha anche evidenziato che non si sono registrati nuovi casi di contagio.: tredici sono i soggetti ospedalizzati mentre sono 36 quelli posti in isolamento domiciliare. Il numero complessivo dei guariti sale invece a 17, mentre resta di tredici quello delle persone decedute. «Dobbiamo restare a casa - dice il sindaco Giovanni Palomba - se vogliamo favorire il processo di uscita da questa emergenza sanitaria. I dati d'altronde sembrano indicarci che stiamo andando nella direzione giusta».