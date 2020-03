LEGGI ANCHE

Stop ai taxi e al servizio di noleggio con conducente a Torre del Greco. È l'effetto dell'ordinanza firmata dal sindaco della città vesuviana,. La decisione del primo cittadino di sospendere il servizio di trasporto pubblico non di linea sull'intero territorio comunale è motivata in particolare dalla «opportunità di intervenire in quanto, tra l'altro, gli operatori non possono assicurare il rispetto e l'applicazione delle misure di salvaguardia del distanziamento minimo di un metro tra gli utenti e, di conseguenza, rappresentano un involontario e probabile luogo di diffusione dell'epidemia».Spiegando che «stante l'emergenza epidemiologica in atto per la diffusione del virus Covid-19» è necessario intervenire «anche se a soli fini precauzionali e cautelativi», il sindaco ha dunque ordinato la sospensione sino al 3 aprile prossimo del servizio taxi e di noleggio con conducente.