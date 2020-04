LEGGI ANCHE

Tre persone residenti a Torre del Greco e risultate positive nei giorni scorsi al tampone del Coronavirus sono decedute oggi. Ad annunciarlo è il sindaco della città vesuvianaal termine dell'ennesima giornata di lavoro del Centro operativo comunale in seduta permanente a palazzo Baronale. A perdere la vita sono stati un 69enne, un 82enne e un 50enne. Sale a 13 il numero dei decessi a Torre del Greco. Sono inoltre sei i nuovi casi di positività comunicati al Coc dall'unità di crisi della protezione civile regionale e dall'Asl Napoli 3 Sud.Il numero dei soggetti ad oggi positivi nella città vesuviana è salito a quota 55: 16 i soggetti ospedalizzati e 39 quelli in isolamento domiciliare. «Continuiamo - le parole del sindaco,- a registrare un aumento dei dati numerici. Ho chiesto per i prossimi giorni, a tutte le forze dell'ordine del territorio, di intensificare ancora di più i controlli, anche se ciò non è sufficiente senza la necessaria collaborazione di parte di tutti i cittadini. Restare nelle proprie case, ad oggi, è l'unico strumento efficace di contrasto e contenimento alla diffusione dell'emergenza epidemiologica che da un mese vede la nostra città tra le più colpite dell'intera regione. Non è più tempo di essere superficiali. La capacità di autogestione di una comunità deve iniziare da una profonda coscienza civica che oggi, più che mai, siamo tutti chiamati a dimostrare».