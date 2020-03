LEGGI ANCHE

È quanto stabilito dal sindaco della città vesuviana, Giovanni Palomba, con una ordinanza firmata in serata. Tutto prende le mosse da una comunicazione arrivata ieri sulla scrivania del primo cittadino, inviata dai carabinieri della stazione Centro, in merito alla situazione dell'area mercatale di via Falanga-via Teatro, comunicazione nella quale si rappresenta che «deve segnalarsi un perdurante ammassamento di persone lungo la via Falanga, via Teatro e relative traverse di collegamento stradale adiacente» dovuto a persone «ferme in strada in attesa del proprio turno per accedere ai vari esercizi. La conformazione urbanistica di tali luoghi (stradine strette e lunghe) non permettono di intraprendere fattive iniziative per meglio ordinare e distanziare gli avventori».Il sindaco per questi motivi ha dunque deciso «con decorrenza immediata e sino alla data del 3 aprile, di istituire nell'area ricompresa tra via Salvator Noto intersezione con prima traversa Salvator Noto, via Salvator Noto intersezione con seconda traversa Salvator Noto, via Teatro intersezione con primo vicolo Orto Contessa, via Teatro intersezione con secondo vicolo Orto Contessa, parte superiore delle scale di via Gradoni Teatro e l'ingresso dalla piazza Santa Croce, una 'zona rossa' identificata quale porzione del territorio comunale ove non sussistono condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità».che portano all'area compresa nella zona rossa. Sarà consentito l'accesso veicolare, dove già consentito dalle precedenti ordinanza di viabilità, e pedonale «solo in maniera contingentata - precisa Palomba nel suo provvedimento - o comunque atta a garantire il rispetto delle misure di prevenzione di cui al decreto dell'11 marzo 2020 e precedenti (divieto di assembramento, distanza minima interpersonale di un metro ed altro), assicurando il deflusso unicamente attraverso via Falanga e via Teatro».