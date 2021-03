Coronavirus a Torre del Greco, oggi altri tre morti: anche un ex marittimo in pensione

Non si arresta l’ondata di decessi: il Covid ha portato via altri tre pensionati nelle ultime 24 ore a Torre del Greco. Si tratta di M.B. di 74 anni, A.M. di 72 pensionato marittimo e G.M. di 67 anni. Dall’inizio della settimana i decessi registrati sono 10 ed il totale delle vittime è di 117. Registrati anche 25 nuovi casi di positività al Covid che porta a 1.056 il totale dei contagiati di cui 55 ricoverati in ospedale.

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Campania zona rossa, De Luca ordina screening di massa a... IL BOLLETTINO Covid in Campania, oggi 2.780 positivi e 40 morti: l'indice di... IL BOLLETTINO Covid, boom di nuovi casi in Lombardia: Milano sorpassa Brescia. Oggi...

Cresce in città la paura, soprattutto per i numerosi casi registrati tra i minorenni a causa della diffusione della variante inglese. Molti cittadini denunciano la carenza dei controlli, nonostante il sindaco abbia annunciato un incremento nei giorni scorsi. Alcuni chiedono che Torre del Greco diventi zona rossa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA