Coronavirus, il dramma di tre amiche napoletane: «Noi bloccate in Venezuela, razionano anche l'acqua»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È angosciata la 31enne barista e tatuatrice, come le sue amiche, più giovani di lei di 3 e 4 anni. «Siamo partite da Napoli il 24 febbraio - racconta - In Venezuela hanno annullato voli e collegamenti da e per l'Europa per 30 giorni. Il nostro viaggio di ritorno sarebbe fissato per il 27 aprile, ma ci hanno cancellato anche quello. Siamo sull'isola di Margarita e abbiamo paura: qui la situazione è drammatica. I prezzi sono saliti alle stelle e razionano l'acqua». Alle spalle delle tre giovani napoletane, in videochat, si nota il soffitto in legno di una villetta a schiera tropicale»: una location da sogno fino a qualche settimana fa, ma che adesso si è trasformata in un deserto di smarrimento e desolazione. «Siamo anche noi in quarantena, come tutto il Paese». Un Paese delicato, il Venezuela, in grave disordine e pesante crisi economico-sanitaria anche prima della pandemia. Con l'avvento del Covid, la vacanza delle tre ragazze, come quella di molti italiani all'estero, si è trasformata in una trappola. «Ci hanno appena spostato a giovedì il volo di ritorno previsto oggi - prosegue Ylenia - Qui ci sono degli anziani italiani, e siamo preoccupate anche per loro: con un aereo pieno rischiano di contrarre il virus». Il ritorno in Italia, in queste ore, è un'odissea.Attraverso le parole delle tre compagne di viaggio emerge un pezzo di realtà su come il Venezuela stia provando a gestire la pandemia. «Qui la situazione è gravissima - continua Patrizia - hanno chiuso tutte le attività commerciali, tranne alimentari, sanitari e ospedali., che scarseggiavano anche prima del virus, visto il regime e le difficoltà del Paese». Il Venezuela, prima nazione in Sudamerica, è stato messo in quarantena sociale il 17 marzo dal presidente Maduro, e le manifestazioni dell'opposizione, che prima del Covid si stavano riorganizzando, sono scemate a causa della paura del contagio e della rigida militarizzazione decisa da Caracas: «Peggio di un incubo - aggiunge Ylenia - 10 dollari, dopo l'allarme Covid, sono diventati 5: il nostro potere d'acquisto è calato moltissimo e ci fanno problemi a cambiarci il denaro americano.. Abbiamo paura di restare senza: sull'isola i rifornimenti arrivano una volta al mese».Ylenia, Melania e Patrizia non sono le uniche italiane in quarantena a Margarita: «Siamo una dozzina. Sull'isola c'è anche un gruppo di anziani, e siamo molto preoccupate per loro - aggiunge Ylenia - Siamo in contatto con la Farnesina: ci avevano messo a disposizione un volo per oggi fino a Caracas, ma lo hanno rimandato al 27 marzo. Secondo i piani attuali, da Caracas partiremmo poi per Madrid il giorno stesso con un volo Alitalia. Il tutto ci costerebbe 850 euro. Ci hanno fatto sapere che sul quel volo vorrebbero recuperare tutti gli europei in Venezuela. Nessuno di loro però ha fatto il test, e nemmeno noi. Saremmo tutti accalcati sullo stesso aereo, con alto rischio di contagio. Saremmo disposte a pagare per il test prima di imbarcarci». «A Margarita ci sono molti italiani over 60, sono arrivati a gennaio - raccontano ancora le tre ragazze - Molti fra questi non hanno intenzione di prendere il volo del 27, sempre se non lo annulleranno. Sarebbe pericolosissimo contrarre il virus per loro. Per esempio, qui ci sono due signori romani con cui abbiamo stretto un profondo legame: sono Antonello e Rosalba, che soffre di bronchite asmatica». «Non si può uscire senza mascherina - aggiungono le ragazze - Ma le mascherine scarseggiano. Noi ne abbiamo cucite tre con la stoffa. Non sappiamo se tutto filerà liscio con il ritorno. Dato che dovremmo pagare 850 euro per rientrare fino a Madrid, a noi italiani piacerebbe scendere a Roma e non in Spagna. Da lì temiamo di non poter raggiungere l'Italia. Molti voli al Barajas in questi giorni vengono cancellati a poche ore dalla partenza».