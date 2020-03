Intensificazione dei controlli da parte delle forze dell'ordine. E' quanto richiesto dal sindaco di Trecase Raffaele De Luca, nel rispetto del decreto diramato dal Consiglio dei ministri e delle ordinanze regionali. «Da oggi e fino alla fine dell'emergenza - spiega - grazie alla collaborazione assicurata dall'Arma, saranno istituiti posti di blocco e pattuglie miste con carabinieri e agenti della polizia locale».

Ai caschi bianchi, come si apprende dall'ente, sarà garantita la possibilità del lavoro straordinario, in modo da effettuare le verifiche anche durante le fasce orarie in cui il comando resterà chiuso. «Non posso fare altrimenti - afferma il sindaco De Luca - troppe persone non rispettano i divieti, esponendo se stessi e gli altri al pericolo di contagio. Ricordo che i cittadini devono rimanere in casa. Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti individuali per esigenze di lavoro, salute o approvvigionamento. I motivi vanno illustrati nel modello di autocertificazione che le forze dell'ordine acquisiranno. La violazione, per l'esposizione al rischio di contagio del trasgressore, comporta la segnalazione all'Asl e l'isolamento domiciliare per 14 giorni con divieto assoluto di spostamenti e di contatti sociali».

Ultimo aggiornamento: 14:38

