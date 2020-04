Coronavirus, a Trecase dai bimbi lezione di generosità: «I nostri risparmi all'ospedale Cotugno»

LEGGI ANCHE

Un piccolo gesto dal significato simbolico importante, soprattutto se a compierlo sono bambini.Come ogni anno, poco prima di Natale, la scuola organizza una serie di iniziative di cui studenti e genitori sono i veri protagonisti: si sta insieme agli insegnanti e alla dirigente, si mangia qualcosa cucinato dalle mamme e si vendono oggetti fatti a mano dalle classi, che vanno ad abbellire le case o diventano un regalo da mettere sotto l'albero. I soldi raccolti finiscono nella cassa dell'aula e servono a fine anno a organizzare una nuova festa, o magari a sostenere l'amichetto in difficoltà. Ma questo nemico invisibile dalla sigla asettica Covid-19, che sembra aver spezzato questa catena della spensieratezza, ha rafforzato quella della solidarietà. Così i piccoli hanno deciso che questa volta andavano aiutati quei «soldati in trincea» che vestono i camici bianchi: dottori, infermieri ed il personale socio-sanitario.. «A loro, spontaneamente, è sembrata una cosa normale compiere quel gesto che li fa sentire vicini a chi ogni giorno lavora per aiutare gli altri», racconta Maria, senza nascondere un pizzico di commozione, aggiungendo: «Spero che crescano sempre con lo sguardo rivolto a chi è meno fortunato».Una notizia, quella della donazione, che ha lasciato senza parole la dirigente scolastica Agata Esposito, da 5 anni alla guida dell'istituto che, nelle 50 classi della scuola, raggruppa circa mille alunni dall'infanzia alle medie. «È il simbolo della solidarietà nella solidarietà. Quei soldi sarebbero stati destinati a un loro momento insieme fatto di giochi, o anche a sostenere qualche loro amichetto» racconta la preside, sicura che «si tratta di un esempio che seguiranno anche gli altri miei alunni». Da inizio marzo anche la sua scuola è stata catapultata nel mondo della didattica a distanza, fatta di ritmi diversi e di un modo di relazionarsi nuovo rispetto ai canoni classici a cui si era abituati, anche se, specifica Esposito «ho nel corpo docenti qualcuno più virtuoso che aveva iniziato già da tempo a sperimentare forme nuove di insegnamento».«Con i fondi regionali abbiamo comprato già 70 tablet consegnati in comodato d'uso agli studenti, grazie all'ausilio dei volontari della protezione civile, così da permettere a tutti l'accesso alle lezioni. Fino ad oggi possiamo vantare una presenza costante giornaliera alle lezioni di oltre il 95 per cento degli alunni. Anche dagli insegnanti, nonostante primi momenti di smarrimento per qualcuno, adesso mi arrivano solo feedbeck positivi» continua la dirigente che aggiiunge: «La chiusura delle scuole per pandemia ha accelerato un processo che altrimenti avrebbe richiesto forse anni, quello della didattica a distanza che ha evitato anche l'isolamento di alcuni bambini o ragazzi più fragili. È indubbiamente una risorsa indispensabile che da settembre voglio continuare ad usare continua la preside Esposito anche se è chiaro che nulla può sostituire la didattica a presenza, attraverso la quale si instaura empatia e relazione tra docente e studente e tra gli stessi studenti».