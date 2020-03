Coronavirus, svolta online al Tribunale di Napoli: arresti e sentenze via Skype

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udienze da remoto per le convalide di fermi, arresti e sequestri. Connessione via internet per gli interrogatori di indagati, per gli interventi di avvocati o parti offese, trasmissione di atti tramite mail, provvedimenti firmati dai giudici all'interno delle proprie stanze, dopo un confronto rigorosamente on line. Sembra una sorta di rivoluzione destinata a cambiare - forse in modo irreversibile - il rapporto tra utenti e sistema giudiziario, quella che sta per prendere forma in queste ore a Napoli e negli altri distretti di corte di appello d'Italia.Ma restiamo al Centro direzionale, proviamo a capire quali sono le principali novità in materia di contenimento dell'emergenza coronavirus. Come è noto il Tribunale resta fermo, per decreto ministeriale, fino al 23 marzo, anche se è logico immaginare che in questi giorni, sarà nuovamente il governo a disporre una proroga dello stop almeno fino al sei di aprile. Si lavora a scartamento ridotto, per assicurare un servizio solo per i casi di direttissime, per le convalide di fermi, per atti urgenti. Per tutti gli altri casi, si rinvia di ufficio, sempre sulla scorta di quanto verrà disposto in questi giorni da via Arenula. Probabile che lo stop alle udienze e alle attività ordinarie vada avanti almeno fino alla metà di aprile.Ma intanto si lavora sulla rivoluzione digitale, che riguarda la connessione internet, almeno alla luce di quanto è stato allestito ai piani alti del Tribunale. Partiamo dalla sezione gip, guidata dal presidente. Sono state attrezzate due aule, che dovranno ospitare - già a partire dai prossimi giorni - le udienze da remoto. Si chiama sistema teams ed è molto simile ad un collegamento skype avanzato, costa decisamente molto meno delle videoconferenze (che vengono gestite da Roma e hanno prezzi altissimi per i contribuenti), e sono la vera e propria scommessa in materia di contenimento del contagio. Funziona in questo modo: per le convalide di arresti, il gip accende il collegamento sul proprio monitor (ma in linea ipotetica potrebbe bastare anche un telefono cellulare di ultima generazione), che entra in connessione con la sala colloqui del carcere dove sono stati fermati gli indagati in attesa di convalida. Nessun contatto, difficile anche che il giudice riesca a guardare negli occhi l'indagato, mentre ascolta una confessione o prende atto delle sue ragioni. In questo caso, l'avvocato ha la possibilità di scegliere se presentarsi nella sala di udienze o rimanere accanto al detenuto, in carcere, con una linea telefonica dedicata per consentire il dialogo con i rispettivi clienti; stesso lavoro da remoto - quindi dal proprio ufficio - per il pm, che potrà articolare le proprie istanze e le proprie conclusioni attraverso il monitor. Una volta assunta una decisione, il giudice potrà spedire via mail la decisione al carcere, chiudendo così il caso, con un livello minimo di contatti. Qualcosa di simile è accaduto in questi giorni sempre in materia di convalide, come spiega al Mattino il capo dei gip Giovanna Ceppaluni: «Abbiamo utilizzato lo strumento delle videoconferenze, ci stiamo preparando per usare la connessione assicurata dal sistema teams, puntiamo innanzitutto a limitare i contatti con il mondo interno alle carceri, ovviamente a tutela soprattutto dei detenuti».Non ha mai lasciato la sua postazione il presidente di Corte di appello, che sta lavorando per approntare misure di smart working assieme agli altri vertici del distretto. Oggi pomeriggio è previsto il primo consiglio giudiziario da remoto, sempre attraverso la connessione on line di tutti i componenti del parlamentino del distretto di Corte di appello. Un esperimento che dovrebbe servire ad inaugurare una nuova frontiera del lavoro in Tribunale, puntando ad evitare assembramenti, contatti di personale e utenti nelle aree del Palazzo di giustizia. Ma cosa accade per quanto riguarda le sezioni civili? E cosa accade negli uffici del Tribunale dei minori? Anche qui posta elettronica e connessione da remoto, per lo più per fissare rinvii di udienze, lì dove è possibile. Decisamente sotto stress il settore legato alle adozioni internazionali, sia per quanto riguarda lo stop ai contatti con gli italiani previsti bruscamente da altri paesi, sia per quanto riguarda l'esigenza di mantenere contatti con le coppie di genitori in attesa di documenti o di presentare le proprie istanze. Personale ridotto al minimo, si attendono i nuovi decreti del governo.