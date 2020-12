Il turismo muore. Dopo le mazzate dell’estate ecco quella delle festività natalizie. La pandemia ha messo in ginocchio un settore che contribuisce con il 13% al Pil e occupa più di quattro milioni di persone. E così si moltiplicano le iniziative per far arrivare la voce del settore sui tavoli che contano, quelli che devono salvare il futuro del Paese. Federturismo, la sezione specializzata di Confindustria, ha rivolto un appello direttamente al presidente della Repubblica: «Gli interventi finora previsti per il settore sono stati assolutamente inadeguati rispetto alla gravità della situazione». Questo il nocciolo della questione su cui si chiede un intervento di Mattarella a nome di tutte le organizzazioni che direttamente si sono affiancate a Federturismo. Il nodo su cui si chiede una riflessione, naturalmente, sono i miliardi in arrivo dall’Europa e la strategia che si intende adottare per sostenere tutto il comparto turismo. Sullo stesso tema, anche Federalberghi Campania ha sottolineato la gravità di una situazione che diventa ogni giorno più pesante. Il presidente Costanzo Iaccarino è stato chiarissimo: «Quello che si avvicina è un Natale da dimenticare per il turismo tra divieti di spostamenti, alberghi chiusi e un governo incapace di garantire il necessario sostegno a imprese e lavoratori. Di questo passo, quel poco che rimane del settore dell’accoglienza sarà spazzato via nel giro di poche settimane».

I NUMERI

Lo scenario tracciato da Iaccarino per la Campania è allarmante. «Il turismo - sottolinea - è devastato dalla mancanza di ospiti stranieri, che ha già inciso negativamente sull’attività ricettiva durante la scorsa estate. In alcune strutture registriamo un calo di oltre il 90% delle presenze, in altre gli ospiti mancano del tutto e altre ancora hanno scelto di non aprire». I numeri rasentano lo zero in tutti i settori che direttamente o indirettamente sono legati al turismo. Zero movimento significa conti in profondo rosso per mantenere le strutture o, peggio, per conservarne la gestione nel caso di immobili in affitto. Le zone dove questa situazione è gravissima sono quelle maggiormente legate ai flussi di turisti stranieri: Napoli, penisola sorrentina, costiera amalfitana, isole. «Gli americani - continua Costanzo Iaccarino - hanno già fatto sapere che non torneranno in Europa prima del 2022, intenzionati come sono a vaccinarsi contro il Covid e a restare negli Usa almeno per tutto il 2021. Se si aggiungono la paralisi indotta dalla pandemia anche nel resto del mondo e le incertezze legate alla Brexit, si comprende la drammatica situazione in cui le strutture ricettive sono destinate a versare non solo a Natale, ma anche per il prossimo anno».



I RITARDI

E poi l’appello pressante per un settore che rappresenta da solo circa il 15% del Pil regionale. «Molti lavoratori - sottolinea il presidente di Federalberghi Campania - sono ancora in attesa dei bonus attivati dal governo durante la scorsa primavera, i ristori previsti in una seconda fase sono del tutto insufficienti e dei 209 miliardi assegnati all’Italia nell’ambito del Recovery Fund solo tre saranno destinati a turismo e cultura. In questo modo si condanna a morte un settore strategico per lo sviluppo. Servono aiuti immediati e parametrati sulle mostruose perdite che le imprese hanno accumulato. Altrimenti molti alberghi chiuderanno definitivamente, migliaia di persone si troveranno senza lavoro e il tessuto produttivo locale risulterà ulteriormente impoverito».

