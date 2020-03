Coronavirus, uomo al volante senza patente si schianta contro tre auto per sfuggire ai controlli

I carabinieri della stazione di Casavatore hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità un 57enne di Pomigliano d’Arco già noto alle forze dell’ordine.



I militari, durante un servizio anti-contagio, hanno notato un’utilitaria passare ad alta velocità senza rispettare il semaforo rosso. Gli hanno intimato l’alt ma l’autista non si è fermato. Ne è nato un inseguimento fino a via Salvatore di Giacomo dove l’uomo ha perso il controllo ed è andato ad urtare contro tre macchine parcheggiate.



Bloccato, l’uomo è stato denunciato. I carabinieri hanno accertato che l’auto del 57enne - che non ha mai conseguito la patente - fosse stata sottoposta a sequestro poiché priva dell’assicurazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA