L'arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia ha rinviato al prossimo autunno la visita pastorale che sarebbe iniziata domani sera nella Chiesa del San Marco, a Castellammare di Stabia. Tre parrocchie (San Marco, SS. Vergine del Rosario, S. Antonio di Padova) referenti di tre quartieri molto popolosi avrebbero affollato il tempio di fronte al campo sportivo Romeo Menti, per accogliere monsignor Alfano. Si prevedeva la partecipazione dei numerosi gruppi parrocchiali, Neocatecumenali, Rinnovamento nello Spirito, Vincenziani, Scout, suore i parroci.

Troppo rischioso tenere accostate tante persone, centinaia di ragazzini e anziani, per una festa religiosa che sarebbe durata un paio d'ore. Nei giorni scorsi, l'arcivescovo Alfano aveva già inviato una lettera a tutte le parrocchie della curia di Sorrento-Castellammare per esortare i fedeli a tralasciare - durante la celebrazione della messa - lo scambio della pace, di prendere l'ostia sul palmo della mano, svuotare le acquasantiere ed evitare le attività parrocchiali che prevedevano assembramenti di persone. Restava solo il dubbio sulla sua visita pastorale, proprio per la grande mobilitazione di fedeli attesa. «Viviamo giornate diverse da quelle che ci eravamo immaginati - spiega Alfano in un videomessaggio sul sito della curia - Programmazioni saltate e manifestazioni annullate ci impongono di attendere l'evolversi degli eventi e procedere passo dopo passo». Quindi, Alfano, rientrato dagli esercizi spirituali con i Vescovi della Campania e dopo aver convocato i Vicari Episcopali e zonali ha ufficialmente rimandato la Visita Pastorale al prossimo autunno. Non mancheranno le polemiche e Alfano anticipa le critiche spiegando: «Come credenti qualcuno ci accusa di chiudere le chiese, al contrario, affrontiamo il tempo della prova con fede. Fede e amore camminano insieme, è importante, che in questo momento delicato, siano ben coniugate anche l'attenzione ed il rispetto, verso il prossimo e se stessi. Non chiudiamoci in noi stessi, ma poniamoci accanto all'altro».

