Hanno violato non solorelativi alle "misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", il cosiddetto "io resto a casa ", ma anche le norme sull'attività venatoria e di introduzione dei mezzi nel perimetro dell'area protetta del Parco del Vesuvio.Così due uomini,, sono stati fermati e denunciati dai carabinieri forestali Parco, stazione di Ottaviano, guidati dal colonnello Lamberti, sul sentiero 1 perimetro Monte Somma.. In queste ore le attività di controllo sono intensificate proprio lungo il perimetro dell'area protetta a causa degli accessi elevati. I carabinieri Parco della stazione di Ottaviano infatti, avevano ricevuto una segnalazione circa alcune persone che in bici e a cavallo erano entrati nel perimetro dell'area protetta. Una volta sul posto hanno invece beccato i due uomini che avevano portato i cani all'addestramento.