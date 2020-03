Coronavirus, il coraggio di Vincenzo: «Io, marittimo sulla prima nave-ospedale Splendid»

«Siamo abituati a stare lontani dalle nostre famiglie per mesi. Ma da quando c'è quest'emergenza l'apprensione è triplicata. Abbiamo paura per loro che sono giù e per noi qui a Genova. Però c'è tanto orgoglio perché stiamo contribuendo ad aiutare l'Italia con il nostro lavoro, e non ci fermeremo». Vincenzo Basso, 41 anni, marittimo di Torre del Greco, fa parte dell'equipaggio della motonave Splendid, che da lunedì ospiterà i pazienti affetti da Covid-19 della Liguria in fase di dimissione dagli ospedali e tenuti a trascorrere un periodo protetto prima di tornare a casa. Da nave impiegata sulle rotte del turismo a nave ospedale: un cambiamento ufficializzato nei giorni scorsi, quando nel porto di Genova la compagnia Gnv l'ha consegnata alla Regione Liguria, in presenza del governatore Giovanni Toti, del sindaco di Genova Marco Bucci, del comandante della Capitaneria Nicola Carlone e del presidente dell'Autorithy portuale Paolo Signorini. Una trasformazione - per il momento accoglierà 25 pazienti, a regime fino a 400 - affidata in gran parte agli uomini dell'equipaggio, una ventina dei quali provenienti da Napoli e provincia, gli altri dal resto del Sud. «Siamo fermi a Genova dagli inizi di marzo - racconta Vincenzo - siamo riusciti, dal momento dell'imbarco, a fare una sola tratta Genova-Tunisi e viceversa. Poi la compagnia ha cominciato a lavorare al progetto con il Rina, l'Asl e la protezione civile. Ora tra membri dell'equipaggio e personale di ditte esterne siamo una sessantina e stiamo allestendo la nave. Non senza timori».



La nave, fanno sapere dall'organizzazione, sarà dotata di infermeria con posti letto, cabine singole isolate, e «alcune aree separate dedicate al personale sanitario e all'equipaggio, organizzate in modo da garantire standard idonei, comfort e flessibilità di utilizzo». «Purtoppo però non siamo informati sulle misure di sicurezza che saranno prese per noi marittimi prosegue Vincenzo e sebbene siamo pronti per affrontare questa sfida, siamo preoccupati perché saremo in contatto con pazienti comunque positivi. Personalmente sono addetto alla lavanderia e sono costantemente alle prese con indumenti intimi dei passeggeri, con la loro bianchieria, dagli asciugamani alle lenzuola. Per ora sono dotato di mascherina e guanti, ma spero che quando accoglieremo i pazienti Covid-19 le misure di protezione saranno più rigorose». L'equipaggio, racconta ancora il marittimo torrese, stra vivendo con sofferenza il distacco da casa e dai familiari. «Sembra strano, in fondo chi fa il nostro mestiere è abituato a girare il mondo, alla mercé dell'imprevedibilità del mare. Ma stavolta - spiega Vincenzo - è diverso. Stavolta. Ci svegliamo all'alba per seguire, prima di metterci al lavoro, i telegiornali, i bollettini dei contagi e delle morti che si susseguono anche in Campania. E anche nella mia Torre del Greco dove ci sono diversi casi positivi. Ogni volta che veniamo a conoscenza di un nuovo caso ci precipitiamo a chiamare casa per sapere se va tutto bene. Vogliamo parlare con i nostri figli, le mogli, le mamme. Siamo preoccupati per i nostri anziani e i nostri malati». Vincenzo ha due figlie piccole, Gaia e Giada. «A loro va il mio pensiero quando mi sveglio e prima di addormentarmi. Quando le vedo in videochiamata sorrido loro dicendo Papà torna presto».