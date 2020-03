Coronavirus, volantini truffa con il logo del Comune di Napoli ma a fare la disinfettazione è un privato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Napoli, il Coronavirus mette a rischio i bilanci di molte attività ma non è così per chi ha trasformato la paura in un business. È esattamente quello che sta accadendo in città, con la diffusione di volantini che offrono servizi privati di disinfezione utilizzando il logo del Comune. Dopo l'ordinanza di De Magistris, che ha imposto interventi di pulizia straordinaria nei locali pubblici, c'è stato chi ha sfruttato la necessità di adeguarsi alle nuove misure di prevenzione. Così, sono comparsi i piccoli manifesti che inducono in trappola. Insieme ai volantini, però, è arrivata anche la denuncia di, presidente della Seconda Municipalità. Al primo colpo d'occhio, i volantini potrebbero sembrare comunicazioni ufficiali dell'amministrazione locale, non solo per il logo riportato bene in vista ma anche per l'intestazione Comune di Napoli e il richiamo all'ordinanza emanata lo scorso 27 febbraio. Poi vengono riportati i passaggi principali della comunicazione del sindaco in merito alla sanificazione dei luoghi pubblici. Alcune frasi, sono evidenziate in grassetto come ad esempio quella che riguarda l'attestazione che l'esercente deve esporre e le sanzioni previste per gli inadempienti. Solo in fondo al volantino compaiono tre righe dove si comunica che questo tipo di servizio potrà essere effettuato dalla ditta privata che rilascerà regolare attestazione in triplice copia da esporre e tenere a disposizione degli organi preposti. Infine, nel testo si legge l'intervento è a pagamento con i recapiti cellulari.I commercianti hanno segnalato la questione alla Seconda Municipalità. Molti si sono chiesti se fosse necessario o persino, obbligatorio, rivolgersi a questa ditta privata e se, in qualche modo, ci fosse il patrocinio del Comune. «Le prime segnalazioni sono arrivate due giorni dopo l'ordinanza sindacale e stanno continuando ad arrivare spiega Chirico - le persone hanno avuto bisogno di rassicurazioni soprattutto sulla possibilità di realizzare un'autocertificazione». Se i cittadini più attenti hanno contattato il parlamentino locale solo per avere certezze, c'è anche chi ha creduto che la ditta fosse in carico al Comune. «È importante ricordare che il sito dell'amministrazione comunale è la fonte da cui i cittadini devono attingere ogni tipo di informazione» chiarisce il presidente municipale. «Le segnalazioni sono state numerose - spiega Chirico - così ho deciso di fare un informativa alla polizia locale e, per conoscenza, al sindaco e all'assessore comunale al commercio: in una fase di emergenza diventa importante intercettare situazioni che possono creare ancora più confusione tra le persone». «Ho ricevuto numerose segnalazioni da commercianti sulla pubblicità ingannevole promossa da società che si occupano di sanificazione dei locali - si legge nell'informativa - che utilizza il logo del Comune traendo in inganno il lettore».