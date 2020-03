«Perché mi fermate, sto solo facendo una passeggiata». Ha risposto così, con fare incredulo un cittadino residente in un comune vicino a Volla fermato e denunciato da una pattuglia della polizia locale.

Nel corso dei controlli quotidiani effettuati ieri sera dagli agenti al comando del tenente colonnello, Giuseppe Formisano, sul territorio di Volla – con particolare attenzione alle zone di confine – sono state sei le persone denunciate in violazione ai decreti emessi per l’emegenza Covid-19.

Un altro ancora di circa 44 anni si allontanava velocemente con l’auto ed in tutta fretta infastidito anch’egli dal controllo. In seguito è stata individuata l’identità dell'uomo attraverso accertamenti successivi, e lo stesso veniva deferito all’autorità giudiziaria per diverse ipotesi di reato oltre che per violazione dell’articolo 650 del codice penale.

Al momento sul territorio di Volla, aggiorna il sindaco Pasquale Di Marzo sono tre concittadini che sono stati contagiati: il primo caso una settimana fa, una donna di 53 anni, la conferma il giorno successivo di un 35enne e l'altro giorno l'Asl ha confermato il terzo positivo al Covid-19, una donna di 50 anni circa: “Il mio pensiero va a loro che si trovano nella sofferenza, mentre altri sono in osservazione senza particolari allarmismi”, ha detto il sindaco ribadendo di resistere ancora e di osservare le regole decretate per questa emergenza “affinché tutti insieme possiamo superare questo momento critico a livello mondiale. Vi chiedo di restare a casa e tenere duro ancora un po', ne vale per l'intera comunità”.

