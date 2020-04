Coronavirus a Napoli, palazzina in quarantena: la fake news sbugiardata al Vomero

LEGGI ANCHE

Per mettere a tacere le fake news, l’amministratore di un condominio a Napoli, non ci ha pensato due volte e ha stilato un vero e proprio avviso pubblico.. «Tutto è cominciato poco prima di Pasqua, il 10 aprile scorso, quando abbiamo appreso che un giornale locale riportava la notizia di un palazzo nella piazza messo totalmente in quarantena, senza specificare il civico- racconta Tiziana Squadra, avvocato e amministratore del condominio in questione- la “fake news” ha avuto una diffusione virale anche sui social, al punto che le bugie sono diventate sempre più inverosimili».che, prima delle feste pasquali, è stato transennato con un nastro di delimitazione ma questa operazione non ha avuto nulla a che vedere con l’Asl o la presunta presenza di contagi, come spiega l’avvocato Squadra. «Le voci si sono fatte sempre più insistenti- continua Tiziana Squadra- c’è chi ha detto che gli studi professionali, all’interno del palazzo, erano aperti mentre tutti i professionisti che abitano qui hanno chiuso le attività come da disposizioni e si sono inventati anche la presenza di una casa per anziani nel condominio». «Qualcuno ha visto il nastro e si è lanciato nella fantasiosa versione del condominio in quarantena che dopo pochi giorni, è addirittura diventato il palazzo dove si facevano festini- spiega indignata l’amministratrice- invece si trattava di una spicconatura necessaria ad un sottobalcone e in questo periodo dove abbiamo problemi a reperire ditte, abbiamo richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco che a conclusione della spicconatura, hanno apposto il nastro».. Nel documento, l’avvocato scrive «per porre fine agli infamanti e alle false informazioni che stanno girando sul web per colpa di superficiali condivisioni, si comunica che l’apposizione di nastro di delimitazione è da imputarsi solo ed esclusivamente all’intervento dei Vigili del Fuoco per spicconatura di intonaco sottobalcone e non ad una fantasiosa messa in quarantena». L’invito, come si legge sull’avviso è «a tutti i cittadini di non condividere false informazioni al fine di evitare inutili allarmismi che possano creare ulteriore agitazione in questo difficile momento storico, sperando che l’intelligenza prenda il sopravvento sulla superficialità».