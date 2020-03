Coronavius a Napoli, primario del Santobono: «Assisto bimbi coraggiosi, non temono per loro ma per la vita dei nonni»

«La prima domanda che fanno a chi indossa il camice bianco è chiederci quando potranno rivedere i nonni». Vincenzo Tipo, primario del pronto soccorso del Santobono, non può fare a meno di sorridere con tenerezza mentre racconta i quesiti dei piccoli pazienti con sospetto Coronavirus. «Ci spiegano che non possono vedere i nonni perché devono proteggerli e subito dopo, chiedono informazioni su quando potranno incontrarsi con i cuginetti e gli amici» continua il 56enne napoletano che da quando è esplosa l'emergenza Covid-19, confessa di «sorprendersi ogni giorno di più». «I bambini ci stupiscono in continuazione per le loro capacità di comprensione e collaborazione - spiega il medico - è inevitabile il condizionamento dovuto alle paure e alle ansie degli adulti ma stanno mostrano grande forza».

LEGGI ANCHE «Il lockdown fa effetto, la diffusione può rallentare»

Al momento, nel presidio pediatrico, ci sono quattro minori in isolamento per la presenza sospetta del Covid-19 ma l'intero pronto soccorso è stato riorganizzato per differenziare i percorsi assistenziali. «È stata allestita una tenda attrezzata ed esterna alla struttura, per evitare che i piccoli pazienti con sintomatologia sospetta possano accedere al pronto soccorso ordinario - spiega Tipo - se gli accertamenti rendono necessario il tampone, confermando il sospetto, allora disponiamo di stanze per l'isolamento». Fino a oggi, sono stati eseguiti circa 50 tamponi su una platea di età compresa tra i pochi mesi di vita e i dodici anni, con la conferma di una sola positività in un neonato di appena 6 mesi. «La fase successiva alla conferma del test prevede che il piccolo paziente affetto da Covid-19 debba proseguire il ricovero a domicilio con il monitoraggio costante del medico di famiglia» perché, come sottolinea il primario, «la malattia si manifesta con una sintomatologia molto ridotta nei bambini che non necessita ricovero ospedaliero». Questo è il protocollo che almeno fino a oggi, è stato applicato in considerazione dei sintomi lievi e facilmente gestibili, riscontrati nei pazienti pediatrici affetti da Coronavirus mentre i genitori e i familiari che li accudiscono, devono fare la massima attenzione dotandosi di protezioni adeguate.



Ultimo aggiornamento: 08:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Durante l'isolamento dei piccoli e nelle fasi dell'assistenza, uno dei familiari può costantemente affiancare il paziente ed entrambi vengono equipaggiati con mascherine di protezione, guanti e dispositivi per non consentire il contagio - aggiunge Tipo - anche le stanze e gli ambienti dedicati a questo tipo di soccorso, sono dotate di dosatori a muro di gel disinfettanti e presidi specifici». Anche il personale sanitario dispone di forniture sufficienti per proteggersi dal contagio, a differenza di molti ospedali in sofferenza ma questa condizione è inevitabilmente dovuta «alla misura decisamente ridotta dell'emergenza Covid-19 per la platea pediatrica».«Non abbiamo raggiunto il picco dell'epidemia e ci aspettiamo che i contagi tra i bambini possano crescere - spiega - per questo ci stiamo attrezzando maggiormente e abbiamo richiesto una quantità maggiore di dispositivi di protezione per i sanitari che dovrebbero arrivare la settimana prossima». Nonostante questo, l'organizzazione dell'assistenza nel pronto soccorso «è decisamente impegnativa e totalizzante perché, ogni giorno, arrivano casi sospetti e per ciascuno devono essere attuati tutti i percorsi e le procedure che coinvolgono tanti professionisti». Così il tempo tra le mura colorate delle corsie pediatriche, scorre per i piccoli pazienti mentre guardano cartoni animati che illustrano come lavarsi le mani o raccontano con immagini buffe cosa è il Coronavirus ma «i bambini sono preparatissimi e arrivano già molto informati, si divertono a farci vedere come si lavano le mani» afferma il primario col viso nuovamente illuminato da un sorriso.«Sono rimasto meravigliato dalla grande dedizione di tutti che si trattengono ore in più, arrivando persino a turni di 14 ore e nessuno mi ha chiesto permessi o congedi parentali - aggiunge con fierezza - eppure si tratta di papà e mamme che, come tutti, hanno i figli a casa e devono mandare avanti una famiglia». A chi gli chiede se ha paura, il primario spiega che «non averla sarebbe una bugia ma è più forte la voglia di sconfiggere tutti insieme questo maledetto virus».