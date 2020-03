LEGGI ANCHE

E' iniziata da Scampia, oggi, la sperimentazione del drone in dotazione al Comando provinciale dei carabinieri che sorveglierà dall'alto l'osservanza dei divieti di assembramento nelle strade.Presenti, insieme a numerose pattuglie in divisa auto e motomontate intente a garantire posti di blocco lungo via Labriola, anche il comandante del radiomovbile, tenente colonnelloe il comandante della compagnia Stella. Il drone, per oggi, sorvolerà anche altre zone dell'area nord: Marianella, Miano e Secondigliano, e da domani verrà utilizzato anchhe nel centro storico e in altri quartieri.Il velivolo - radiocomandato da terra da alcuni piloti del Gruppo Elicotteristi dell'Arma - trasmette in tempo reale situazioni critiche su strada e, in caso di necessità, scatteranno le pattuglie dei motociclisti del Nucleo Radiomobile a