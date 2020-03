«Sono una cinquantina i contagi, la maggior parte asintomatici, non hanno febbre, tosse forte. Il 60% circa è in isolamento domiciliare, il 40%, anche meno, viene ricoverato negli ospedali. Non abbiamo ad oggi nessun caso grave, nemmeno tra i ricoverati. Calcoliamo un aumento di contagiati tra 5-7 persone al giorno, se la tendenza rimane questa non abbiamo problemi. Se si supera la soglia tutto diventa più complicato». Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a Lira Tv. De Luca mette in chiaro anche si sta lavorando ad un «piano b», nel caso la «situazione dovesse esplodere». «Ci stiamo preparando ad un contagio di massa, raddoppiando i posti letto in terapia intensiva - ha detto - e vogliamo rendere ogni provincia autonoma».

La Regione Campania è pronta ad investire «altri 20 milioni di euro per raddoppiare i posti letto di terapia intensiva. Ma il problema è avere attrezzature e personale». Per affrontare un eventuale picco di contagi, si potrebbe «riportare in servizio medici in pensione da un anno o adottare procedure rapide per scorrere le graduatorie». «Non possiamo farci trovare impreparati in caso di drammatizzazione del problema - ha aggiunto - garantiamo che anche in caso di drammatizzazione estrema i cittadini troveranno il posto letto in terapia intensiva. Saremo pronti».

«Stiamo lavorando per avere un reparto dedicato a donne incinte che contraggono il Coronavirus. Saremo pronti tra 3-4 giorni. Stiamo facendo cose inimmaginabili - ha detto ancora De Luca - a spiegato - una donna incinta è arrivata al Cotugno proprio perché risultata positiva. Però al Cotugno, ospedale di assoluta eccellenza, non c'è un reparto di ostetricia e ginecologia. Stiamo pensando di avere un luogo, forse sarà il Secondo Policlinico della Federico II, dove avere un reparto di malattie infettive, di ostetricia e di terapia intensiva neonatale. Così daremo alle mamme e ai bimbi il massimo di tranquillità e assistenza».

Per De Luca, «oltre alla chiusura della scuola sono necessari altri provvedimenti, soprattutto in merito alle discoteche». «Se uno non va a scuola ma la sera va in discoteca, non mantiene la distanza di sicurezza, incontra anche adulti che vengono da chissà dove, che succede? Paradossalmente nelle scuole c'è maggiore sicurezza visto che i ragazzi hanno una specie di scudo antivirale, questo non vuol dire che non contraggono ma diventano asintomatici. Io credo che sia poco probabile la riapertura delle scuole ma sono necessari altri provvedimenti, soprattutto in merito alle discoteche».

In merito alle isole del Golfo e l'emergenza Coronavirus, secondo De Luca, vanno «prese nelle prossime ore delle decisioni». E cioè: «Per un periodo forse conviene bloccare l'arrivo di comitive organizzate». «Nelle isole è chiaro che non abbiamo una grande dotazione di posti letto in terapia intensiva - ha spiegato a LiraTv - lì forse per un forse conviene bloccare l'arrivo di comitive organizzate. Lì forse conviene essere prudenti ancora di più».



