Coronavirus, stop alle Frecce Tricolori: saltano anche date di Pozzuoli e Napoli

L’Aeronautica ha annunciato infatti che sono state cancellate le manifestazioni aeree che prevedevano la partecipazione delle Frecce Tricolori. Saltano quindi le esibizioni del 3 maggio a Giovinazzo e Molfetta, del 10 a Civitavecchia, del 16 a Pozzuoli e del 17 a Napoli, del 31 a Cagliari, del 7 giugno ad Alghero e del 12 luglio a Punta Marina, in provincia di Ravenna. L’Aeronautica Militare ha inoltre rinviato al 2021 la manifestazione aerea programmata per il 19 e 20 settembre 2020 a Rivolto, provincia di Udine, sede del 2° Stormo, per celebrare la 60ª stagione acrobatica delle Frecce Tricolori. Si tratta infatti di manifestazioni che avrebbero richiamato migliaia di spettatori e, in questo periodo, per via del divieto di assembramenti, non è possibile consentirne lo svolgimento.