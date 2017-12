Corricella, il presepe vivente negato ai disabili: «Noi cittadini di serie B»

Mercoledì 27 Dicembre 2017, 17:05

Anche stavolta il sogno di Dario è destinato a rimanere un sogno: sabato 30 non potrà «scendere» alla Corricella, il villaggio dei pescatori di Procida, dove avrà luogo una rappresentazione del Presepe vivente. Una meraviglia tra le meraviglie di un’architettura unica al mondo con case, vefi, terrazze, cortili, scalinate, tutte sovrapposte e intersecanti l’una nell’altra: un presepe nel presepe. E San Giuseppe e la Madonna che arrivano dal mare, a bordo di un gozzo di pescatori, per far nascere Gesù in una grotta – magazzino tra reti e attrezzi da pesca.Dario queste meraviglie non li potrà godere. Dario è una persona disabile e per arrivare a Corricella, con la sua carrozzina, non potrà scendere i gradoni che separano la marina di Massimo Troisi (indimenticabili le scene de Il Postino di Robert Redford, girate con Troisi, Cucinotta, Noiret, etc.) dal resto dell’isola. Dario Lauro, però, non si è arreso. A nome dell’associazione “L’isola che non isola”, promossa insieme agli amici Antonello Russo e Milena Aurelio per abbattere le barriere architettoniche, ma anche “sociali”, esistenti a Procida, ha preso carta e penna e scritto un’accorata lettera agli amministratori comunali. «Voi avete invitato tutti a partecipare all’evento del Presepe. Mi chiedo se in quei “tutti” sono compreso anch’io ed altri portatori di handicap e persone a mobilità ridotta. Siamo ancora considerati cittadini di Serie B e quindi, ancora una volta, siamo oggetto di discriminazione non potendo partecipare alla manifestazione come “tutti”. Da tempo, insieme all’associazione, abbiamo chiesto al sindaco Dino Ambrosino di fornire, almeno durante le manifestazioni patrocinate dal Comune, una rampa anche mobile e temporanea in modo da non escludere nessuno dalle manifestazioni dell’isola, facendovi partecipare così veramente “tutti” e non solo i cittadini “normali”. Nell’occasione mi permetto di ricordare all’Amministrazione Comunale (che tra l’altro annovera tra le sue fila tanti avvocati) che questo comportamento è in palese violazione delle Leggi 67/2006 e 104/1992».Sulla vicenda è subito intervenuto Peppino Giaquinto, portavoce del Comitato Utenti Trasporti Isola di Procida. «Per adesso quel presepe vivente a Corricella trasmette un messaggio di esclusione e non di accoglienza. Renderlo usufruibile e “accessibile” a tutti, mediante interventi tecnici temporanei e non particolarmente costosi ed invasivi, sarebbe una dimostrazione visibile dell’impegno dell’ente locale a garantire inclusione, crescita personale e collettiva, benessere delle persone in difficoltà».