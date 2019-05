Sabato 18 Maggio 2019, 11:37

Due giovani donne di 28 anni sono state arrestate dai carabinieri ad Ischia perché trovate in possesso di sostanze stupefacenti. La prima è stata bloccata al porto di Casamicciola, mentre scendeva da un traghetto proveniente da Napoli: è stata trovata in possesso di un panetto di hashish dal peso di 98 grammi. Sempre in zona è stata bloccata la seconda donna. A casa di quest'ultima i carabinieri hanno trovato 15 grammi di hashish, oltre a materiale per il taglio e confezionamento della droga. Le due donne sono ora ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.