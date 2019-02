Corriere della droga sullo scooter, arrestato pusher 17enne nel Napoletano

Domenica 17 Febbraio 2019, 12:45

Era fermo sul suo motorino e pronto a vendere droga ai clienti i turno. Così, ieri pomeriggio gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Torre del Greco hanno arrestato un 17enne, già noto alle forze dell'ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti, effettuando degli appostamenti in via Mortelle, hanno notato il minore a bordo di un ciclomotore che alla loro vista ha cercato di dileguarsi, imboccando una traversa senza via di uscita e cercando la fuga a piedi verso la campagna.Il ragazzo è stato bloccato nel momento in cui stava tentando di liberarsi di un ovetto, con all'interno sette involucri, sigillati, contenenti della cocaina del peso di 5 grammi. Inoltre nella tasca del giubbino del ragazzo, all'interno di un tovagliolo, sono stati trovati 0,7 grammi di marijuana e 85,00euro, suddivisi in varie banconote. Nell'abitazione del ragazzo, durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto, nascosti all'interno di un armadio, 2.785 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione, un coltellino ed alcuni ovetti di una nota marca di cioccolato utilizzati per il trasporto della droga. Il minore è stato arrestato e accompagnato presso il centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.