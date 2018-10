Martedì 2 Ottobre 2018, 14:52

Denunciato uno spedizioniere di Santa Maria La Carità, ce aveva denunciato ai carabinieri di Sant’Antonio Abate di aver subìto, il primo ottobre, una rapina per mano di due malviventi, di cui uno armato di pistola, che, mentre era alla guida del furgone con cui svolge la propria attività, lo avevano costretto a fermarsi e avevano forzato la cassaforte presente sul veicolo portando via 400 euro.Gli stessi militari che hanno ricevuto la denuncia hanno però svolto accertamenti completi esaminando anche le telecamere comunali e private ed hanno svelato le menzogne della vittima. L’uomo è stato dunque denunciato per simulazione di reato, furto aggravato e procurato allarme. Rinvenuti e sequestrati a suo carico 530 euro che aveva addosso e un martello utilizzato per forzare la cassaforte, ritrovato nel furgone.