Lunedì 21 Ottobre 2019, 08:57

Come un piatto d'alta cucina, forse leggermente avaro di sale. Ieri mattina la città di Ercolano ha ospitato un'inedita giornata di sport e aggregazione con la «Mount Vesuvius Race 2019», la gara podistica organizzata dal contingente britannico della Nato con il patrocinio dell'ente locale. Un appuntamento trentennale che per la prima volta ha visto i nastri di partenza di fronte all'ingresso principale del parco archeologico ercolanese. In marcia verso il traguardo fissato a «quota mille» oltre 400 atleti da 29 diversi paesi, con un percorso diviso in tre tappe da 12, 5 e 2 chilometri. A fare gli onori di casa, il direttore degli scavi Francesco Sirano. Dopo i saluti del vicesindaco con delega allo sport Luigi Fiengo e del generale di divisione britannico Gary Deakin, la fanfara dei bersaglieri ha dato il via ai partecipanti alle 9 in punto.