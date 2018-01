Sabato 27 Gennaio 2018, 22:49 - Ultimo aggiornamento: 27-01-2018 22:49

«Non è che non si parli di corruzione, ma se ne parla solo nella logica dell'emergenza». Lo ha detto il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone sollecitato sul tema dal giornalista Enrico Mentana in occasione dell'appuntamento letterario dedicato al libro "La Corruzione Spuzza", che si è tenuto a Palazzo San Teodoro a Napoli con protagonisti il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il pm Henry John Woodcock e il magistrato Aldo De Chiara. Il punto, per Cantone, è che «la corruzione faceva notizia quando riguardava i personaggi che contavano. Durante il periodo di Tangentopoli le persone scesero in strada per far ritirare ben due decreti - sottolinea il numero uno dell'Anac - quel tipo di indignazione lascia il tempo che trova. Non appena il tema comincia a non riguardare i politici di primo piano la gente si gira dall'altra parte». Secondo Cantone sarebbe necessario «un meccanismo di consapevolezza. Una delle ragioni della corruzione è che il corrotto e il corrutore sono molto più simili a noi. Il vero problema è rendersi conto della consapevolezza dei danni e non indignarsi lanciando la monetina contro il politico di turno».«Quella della sanità è la più odiose perchè incide sulla salute delle perosne però è anche quella più accettata paradossalmente - ha continuato Cantone i soldi che vengono sottratti dalla sanità vogliono dire ospedali che chiudonio». Secondo il presidente dell'autorità la riforma del titolo quinto della Costituzione «è una delle cause principiali della corruzione, la sanità finsice per essere un ammortizzatore sociale, attorno agli appalti si crea un grande consenso economico e politico. Invece dal punto di vista sociale è un disastro per tutta la società».Chiamato ad esprimersi da Mentana sul rapporto tra politica, magistratura e corruzione, il primo cittadino di Napoli Luigi de Magistris ha sottolineato che non farebbe «distinzioni tra corruzione e mafia. La capacità delle mafie di farsi istituzione rende tutto più difficle. La vera questione morale è che molti sono ricattati: oggi la corruzone è penetrare per cercare di convincere le persone a entrare in un sistema. Io credo che non se ne parli a sufficienza perché c'è una caduta di tensione morale. Per chi amministra è complicato perché devi mettere in campo azioni anche legislative: per sconfiggere bisogna fare poche leggi ma chiare. C'è bisogno di chiarezza normativa. Che una città come Napoli possa essere dal punto di vista politica prua di questa battaglia cercando di prevenire è un segnale importante.Ci sono responsabilità chiare sulla questione morale anche all'interno della magistratura, questo tema va affronatato con più nettezza». «Chi fa il sindaco, diregente, magistrato deve mettere in conto di poter essere indagato - ha continuato l'ex pm - ma indagato non vuol dire colpevole: bisogna rispettare che chi assuma un ruolo politico amministrativo non deve sentirsi condizionato da un'indagine. Una persona che sceglie di fare il sindaco o il magistrato non può avere paura. In un paese democratico la magistratura deve avere la sua totale autonomia. Se uno agisce per interesse pubblico e nel rispetto delle leggi non può avere paura, è una regola etica».Il sostituto procuratore Henry John Woodcock ha acceso invece i riflettori sul numero molto basso delle sentenze passate in giudicato per corruzione. «I processi per corruzione non si fanno, non c'è legge sulla prescrizione che regga. Occore una legge seria di depenalizzazione. Se i processi non si fanno è anche e soprattutto per colpa nostra. E' più facile giudicare chi si avverte come diverso, distante. Si trova difficoltà a giudicare l'ipotetico padre del compagno di scuola. La corruzione del magistrato è un fenomeno oltremodo odioso, si immagina che il magistrato sia il baluardo della legalità. Io dico che la magistratura ha un grosso problema che è una questione morale. La soglia si è abbassata. Siamo di fronte a una magistratura burocraticizzata e appensatita dal timore dello sbaglio. C'è da una parte una magistratura timorosa e dall'altra una magistratura aspirante: è un grande vulnus. L'idea del rappresentante del pm come eroe senza peccati e macchie è un'idea suadente ma insidiosa, perché in qualche modo ci allontana dalla giurisdizione».«E' evidente che il tema vero è quello di un affievolimento del livello di eticità di una parte della magistratura nell'attività ordinaria meno visibile - rincara Cantone - io non credo che si possa pensare che ci sia una magitsratura migliore della società civile, non è il tema magistratura a essere rilevate nella corruzione, ma è un tema di carattere sociale e culturale. L'idea che la magistreatura debba di risolvere i problemi ha finito per fare un danno. Il nostro compito sarebbe di fare processi in tempi veloci e con rigore. Nei paesi in cui la corruzione è bassa la magistratura non brandisce la spada, ma funziona insieme ad un sistema burocratico. Affrontare il problema solo attraverso la magistratura è la soluzione sbagliata».«Stiamo pagando il fatto che siamo usciti da Tangentopoli dando per scontato che il sistema giudiziario aveva eliminato la corruzione. Ma non abbiamo provato a mettere in campo gli anticorpi - ha aggiunto Cantone - non abbiamo fatto i conti con un sistema che superasse quel meccanismo di finanziamento pubblico ai partiti: tutti sappiamo che oggi la politica funziona attraverso le fondazioni e le associazioni e nessuno controlla nulla. Noi continuaiamo a non fare i conti con un sistema , la politica comodamente ha delegato tante attività alla magistratura, anche nella scelta della classe dirigente».