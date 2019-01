Corruzione e concussione, maxi blitz tra Napoli e Caserta: 6 arresti tra funzionari comunali e imprenditori

Funzionari del Comune di Castel Volturno e imprenditori sono stati arrestati dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone nell'ambito di un'indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Sei le ordinanze emesse dal Gip per i reati di concussione e corruzione, tre in carcere e le restanti ai domiciliari. Tra gli arrestati il dirigente dell'ufficio tecnico Carmine Noviello e il comandante della Polizia Municipale Francesco Morrone.



L'operazione si è svolta in mattinata nelle province di Caserta e Napoli. Tra le accuse a vario titolo anche falso ideologico in atto pubblico, omissione di atti d'ufficio ed indebita induzione a dare o promettere utilità.

Venerdì 11 Gennaio 2019, 09:33 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2019 12:21

