È in corso, nelle province di Caserta e Napoli, un'operazione dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, coordinati dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, volta all'esecuzione di misure cautelari nei confronti di soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di corruzione, concussione, falso ideologico in atto pubblico, omissione di atti d'ufficio ed indebita induzione a dare o promettere utilità. Ulteriori dettagli saranno resi noti nel corso della conferenza stampa indetta per le ore 10.30 nella Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

Venerdì 11 Gennaio 2019, 09:33

