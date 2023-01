Corruzione in atti giudiziari, arrestato 61enne napoletano

Controllato in piazza Garibaldi un uomo, identificato per P.D., 61enne napoletano, arrestato in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione, emesso lo scorso 19 dicembre dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli – Ufficio esecuzioni penali, poiché condannato alla pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione per corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, commessi a Napoli a maggio del 2012.