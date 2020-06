Corso di formazione manageriale per i Direttori Sanitari e Direttori di Unità Organizzativa Complessa, nuove iscrizioni al via

La Federico II torna a fare scuola per i manager della Sanità. Non si tratta di uno spot, bensì della tendenza ormai consolidata di Direttori Sanitari Aziendali e Direttori di UOC delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale a tentare di entrare nella cerchia dei 30 ai quali sarà consentito l’accesso al “Corso di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria”.



I termini per le iscrizioni sono infatti riaperti e ripartono di fatto le iscrizioni a questo corso destinato all’élite della sanità, organizzato dalla Regione Campania in collaborazione con Formez PA e con l’Università “Federico II” di Napoli - Dipartimento di Sanità Pubblica e con l’Università di Salerno - Centro interdipartimentale per la Ricerca in Diritto, Economia e Management della Pubblica Amministrazione. Come detto, a poter accedere saranno solo 30 candidati tra coloro che hanno prioritariamente l'incarico di Direttore Sanitario Aziendale e di Direttore di Unità Organizzativa Complessa.



La Regione Campania con questa ulteriore iniziativa continua il programma di formazione manageriale obbligatoria per i Direttori Sanitari Aziendali e per Direttori di UOC, analogamente a quanto fatto negli anni scorsi da altre Regioni. La domanda di partecipazione in formato PDF, dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 18 giugno 2020 all’indirizzo PEC protocollo@pec.formez.it unitamente alla copia di un documento d’identità in corso di validità. © RIPRODUZIONE RISERVATA