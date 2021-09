Mento, braccia e postura: tre strategie di autodifesa femminile | Video

Autodifesa femminile. Contro i maltrattamenti domestici, le violenze in strada e sui luoghi di lavoro. Il corso è rivolto a tutte le donne, dai 16 anni in su. Ed è tenuto dal maestro di karate, Francesco Persico, 64 anni, 40 di esperienza, che propone il metodo "Okuden" già sperimentato nei progetti contro il bullismo e al Mattino.it anticipa tre strategie per spiazzare e mettere ko l'aggressore. La prima consiste nel modificare la postura.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

...