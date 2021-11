Corso Garibaldi, intercettato fugge su uno scooter: finisce contro una catena

Gli agenti durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Lettieri angolo corso Garibaldi hanno visto uno scooter con due persone a bordo il cui conducente, alla vista della volante, ha accelerato la marcia nonostante gli fosse stato intimato l'alt.

Ne è nato un inseguimento terminato nei pressi di Porta Capuana dove il guidatore, dopo aver impattato contro una catena, ha perso il controllo del mezzo e, con non poche difficoltà, è stato bloccato e trovato in possesso di 14 proiettili calibro 7.65, mentre il passeggero è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Mario Marotta, 22enne napoletano sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro la persona, è stato arrestato per evasione e resistenza a P.U. nonché denunciato per detenzione abusiva di munizioni; infine, il motociclo è stato sottoposto a sequestro.