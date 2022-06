Corso Garibali, eludono il controllo e scappano a bordo degli scooter: denunciati due napoletani

Stanotte gli agenti nel transitare in via Udalrigo Masoni hanno notato due moto con quattro persone a bordo tutte prive di casco protettivo e i conducenti, alla loro vista, hanno accelerato la marcia per eludere il controllo. Ne è nato un inseguimento nel corso del quale i conducenti hanno effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunti in corso Garibaldi, una delle moto ha impattato contro una volante del commissariato Vicaria- Mercato giunta in supporto e proveniente dal senso opposto di marcia; gli occupanti del motoveicolo, non senza difficoltà, sono stati bloccati, mentre quelli a bordo dell’altro motoveicolo si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce.

Un 29enne e un 31enne di Giugliano in Campania con precedenti di polizia sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento ai beni della Pubblica Amministrazione; infine, ad entrambi è stata contestata una violazione del codice della strada poiché privi del casco protettivo, mentre al 29enne sono state contestate altre 4 violazioni del codice della strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa, circolazione contromano e velocità non commisurata.