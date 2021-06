Napoli. Corso Garibaldi, sprofonda una strada, la denuncia: «Noi invasi da topi e blatte»

Alcuni giorni fa a via Michele Morelli, una stradina interna del corso Garibaldi, alcuni blocchi di pietra lavica hanno ceduto, formando una voragine e creando non pochi grattacapi ai residenti degli stabili che affacciano in zona. I disagi lamentati dai cittadini non sono relativi - almeno lo sono in parte - alla sola viabilità parzialmente compromessa. Il problema più grosso che si sta presentando in questi ultimi giorni è quello relativo alla vera e propria invasione di topi e blatte che emergono dal manto stradale danneggiato.

APPROFONDIMENTI L'INCENDIO Napoli, in fiamme la collina a Fuorigrotta: l'incendio arriva... IL BOLLETTINO Covid in Campania, oggi 388 positivi e cinque morti: l'indice di... IL CASO Reddito di cittadinanza, la rivolta del web dopo la denuncia di Ciro... LA DROGA Due chili di hashish e marijuanasequestrati nel Napoletano GLOCAL Extracomunitario minaccia gli agenti con un coltello al Vasto

I ratti, infatti, a seguito del crollo sono emersi dal sottosuolo e stanno invadendo i primi piani delle case, costringendo i cittadini a barricarsi in casa e ad adottare rimedi "fai da te" per debellare le folte colonie di topi che terrorizzano la zona.

Il cedimento stradale di via Morelli è solo uno dei tanti micro cedimenti che si registrano quotidianamente in molte zone della città. Specie nel centro antico sono tante le segnalazioni che arrivano quotidianamente al Pis del Comune di Napoli. Segnalazioni che, messe tutte insieme, danno la cifra dell'enorme quantità di lavoro necessario - ma questo sarà compito della prossima amministrazione comunale - per "normalizzare" lo stato delle strade cittadine. Interventi spot a parte, infatti, più volte i cittadini hanno segnalato la necessità di intervenire con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non solo sulle grandi artierie, ma anche - e soprattutto - nel dedalo di vicoletti del centro storico.

«Questo problema va avanti ormai da giorni - denuncia Enrico Cella dell'Associazione Vivere il Quartiere - e stiamo ancora aspettando che qualcuno si decida a venire a rimettere a posto i cinque basoli crollati. Ci troviamo di fronte all'ennesimo scaricabarile tra Comune e Municipalità. Ho scritto personalmente - continua Cella, ex consigliere della IV Municipalità - all'assessore Clemente chiedendo un intervento urgente per il ripristino della strada. Mi è stato risposto che la problematica sarebbe stata girata per competenza agli uffici della Municipalità. Intanto i cittadini sono costretti a starsene chiusi in casa e a non poter aprire nemmeno le finestre a causa dei topi che arrivano ai primi piani ed entrano fin dentro gli appartamenti. Vogliamo segnalare - continua ancora Cella - che pochi giorni fa nella vicina via Cantelmo un disabile è caduto proprio a causa di una delle tantissime sconnessioni del manto stradale. Una situazione vergognosa che dovrebbe far gridare allo scandalo ma che, invece, passa sotto silenzio».