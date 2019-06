Lunedì 24 Giugno 2019, 22:29 - Ultimo aggiornamento: 24-06-2019 22:35

Grave incidente poco fa tra il corso Meridionale e via Taddeo da Sessa. Un ragazzo in scooter è finito contro un'auto che sostava sul lato sinistra della carreggiata. Ilgiovane ha battuto la testa: indossava il casco ma non era allacciato, ed è volato via nell'impatto. Un medico che ha assistito alla scena ha chiamato i soccorsi, si attende l'arrivo di ambulanza e forza dell'ordine.