Corso Secondigliano, maxi blitz e 42enne arrestato dopo un inseguimento

Gli agenti del commissariato di Secondigliano e della polizia locale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in corso Secondigliano.

Nel corso dell’attività sono state identificate 30 persone di cui 11 con precedenti di polizia; sono stati controllati 12 veicoli e inque motocicli di cui tre sequestrati poiché sprovvisti di copertura assicurativa. Sono state contestate quattro violazioni del codice della strada per divieto di sosta e guida senza casco protettivo; inoltre, sono state controllate sei persone sottoposte al regime degli arresti domiciliari.

Durante i controlli, Infine, i Nibbio dell’ufficio prevenzione generale hanno intimato l’alt a una persona a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo. Dopo un lungo inseguimento, i poliziotti hanno raggiunto l’uomo in via Cardinale Capacelatro dove l'hanno bloccato: Luigi Fasano, 42enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e sanzionato per guida senza patente perché già revocata e poiché circolava con un mezzo privo di copertura assicurativa.

