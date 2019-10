Corso Umberto, 100 negozi al buio: «Senza commercio non c'è futuro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 8 Ottobre 2019, 08:16 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2019 08:57

Si spengono le luci al Corso Umberto. Cento esercizi commerciali hanno deciso ieri sera, intorno alle 19,30, di spegnere le insegne per protesta. I commercianti hanno chiesto al Comune «maggiore attenzione in tutta la zona che versa in condizioni assolutamente precarie, in particolare nel tratto che va da piazza Garibaldi a piazza Nicola Amore». Mancanza di illuminazione, poca sicurezza, degrado, niente cura del verde: queste alcune delle cause che hanno portato gli esercenti a lasciare al buio la strada. «Manca un'adeguata illuminazione spiega Loredana Scialo, responsabile del comitato Rettifilo shopping associato a Confcommercio - Questo crea grandi disagi legati alla sicurezza e alla promozione di una zona abbandonata al proprio destino. L'avvicinarsi del passaggio all'ora solare non potrà che aggravare disagi e pericoli.