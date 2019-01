Martedì 15 Gennaio 2019, 18:14

Due squadre dei vigili del fuoco sono all'opera nel centro di Napoli, in corso Umberto 39, per domare le fiamme sprigionatesi in un locale adibito a deposito di un negozio di abbigliamento. Dal locale, posto sotto il livello stradale, si alza una colonna di fumo nero che ha indotto molti occupanti dello stabile ad uscire per precauzione dalle proprie abitazioni.