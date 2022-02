Corso Umberto, marocchino armato di bastone rapina un cellulare: arrestato

Gli agenti durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I sono stati avvicinati da una persona con una ferita al volto la quale ha raccontato che, poco prima, era stata rapinata del suo cellulare da un uomo armato di bastone.

Poco dopo, in piazza Enrico De Nicola, una volante ha intercettato l’uomo corrispondente alle descrizioni fornite dalla vittima che si trovava insieme a una donna. I due, alla vista della pattuglia, hanno tentato di allontanarsi per eludere il controllo ma i poliziotti li hanno bloccati trovando un uomo in possesso di un’asta di metallo della lunghezza di 15 cm. Inoltre, una volta accompagnati presso gli uffici di Polizia, la donna ha dato in escandescenze aggredendo gli agenti con calci e morsi fino a quando, non senza difficoltà, è stata bloccata.

Un 34enne marocchino è stato arrestato per rapina impropria e lesioni personali nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere mentre la donna, una 38enne marocchina con precedenti di polizia, è stata arrestata per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.