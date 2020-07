«Ha molestato mia moglie», ​algerino denunciato dalla polizia a Napoli

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in corso Umberto due uomini che litigavano e, nel contempo, sono stati avvicinati da alcuni passanti che hanno indicato in uno dei due colui che aveva molestato la moglie dell’altro. Gli agenti hanno bloccato l’aggressore ed accertato che l’uomo aveva importunato la donna e che già in altre occasioni l’aveva seguita e molestata creandole un forte stato d’ansia. J.A., 56enne algerino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio, è stato denunciato per atti persecutori e violenza sessuale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA