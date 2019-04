Napoli: gioco delle tre campanelle, banda di truffatori al corso Umberto

Sabato 20 Aprile 2019, 17:49

Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale hanno denunciato in stato di libertà una vera e propria organizzazione di truffatori composta da quattro persone, in azione al corso Umberto I.Ognuno di loro, con un compito ben specifico, attirava i passanti al fine di incentivarli a scommettere, utilizzando un tavolo, tre campanelle ed una pallina.I denunciati sono P.L, 38 anni, al comando del banco con le campanelle, G.D.F, 41, adescatore di clienti, U.D.V., 63, il falso giocatore e G.I., 61, il palo. Tutti e quattro, con precedenti penali, sono stati denunciati per esercizio di gioco d’azzardo.