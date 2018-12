Domenica 23 Dicembre 2018, 18:46 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2018 18:47

Tragedia evitata al Corso Vittorio Emanuele: esplode macchina a gas, traffico in tilt. «L'esplosione - dice il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli - è avvenuta per motivi ancora da chiarire, creando paura e apprensione tra i residenti. Risolutivo l’intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e della polizia che con tempestività sono giunti sul posto, nonostante il traffico fosse bloccato, evitando una tragedia e mettendo in sicurezza l'area».