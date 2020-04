Corso Vittorio Emanuele, è un'odissea: l'allarme pioggia ferma il cantiere

Ritarda la partenza del cantiere di corso Vittorio Emanuele, che dovrebbe riprendere domani. Dopo oltre un mese, lunedì sarebbero dovuti ripartire i lavori stradali cittadini più importanti, come quelli al corso Vittorio Emanuele, via Marina, il cantiere della metropolitana linea 1 della stazione Capodichino e alcune opere fognarie per i sottoservizi nella zona dei Camaldoli. Al netto di quello di via Marina, nel quale interventi urgenti erano stati effettuati già giovedì 23 aprile, ieri al corso Vittorio Emanuele non si è visto nessuno. Prima di riprendere le opere, lunedì mattina, si è giustamente sanificato il cantiere, ma ieri mattina la sorpresa. Gli operai non si sono presentati a causa del rischio pioggia.

«Con l'arrivo dell'emergenza sanitaria diversi cantieri pubblici sono stati bloccati - ricorda il consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli - Cantieri che, durante la normalità, mandano il traffico in tilt come quello di corso Vittorio Emanuele e per i quali ci siamo battuti nella conferenza Stato-Regioni per la riapertura anticipata. Dopo l'ok del governo ci aspettavamo già da lunedì di vedere aperto il cantiere proprio di corso Vittorio Emanuele e invece la prima giornata è stata dedicata alla sanificazione ma poi non hanno lavorato per il pericolo pioggia». «Il meteo in realtà - rimarca Borrelli, che ha effettuato due sopralluoghi sul posto - dava molto nuvoloso e non c'erano allarmi da parte della protezione civile».



«I lavori al corso Vittorio Emanuele, che hanno causato enormi problemi alla circolazione, dovevano ripartire spediti perché quando la gente ricomincerà a circolare quasi certamente usando molto di più la macchina causeranno un danno alla circolazione e un aumento dello smog notevoli». Qualche giorno fa era intervenuto sullo stesso punto il presidente della commissione Mobilità del Comune,: «C'era la possibilità di chiedere delle deroghe per motivi di urgenza per completare alcuni lavori, strano che nessun assessore lo abbia chiesto. I lavori al Corso, senza impatto di automobili, si sarebbero svolti molto più velocemente. Un'altra occasione persa». Sulla stessa lunghezza d'onda anche il consigliere dei Verdi della II Municipalità: «In un momento così delicato per la città, sono stati fermati i lavori di rifacimento del manto stradale. Forse questo momento era invece il meno indicato per bloccare con un decreto anche la ditta che svolgeva questi lavori al corso Vittorio Emanuele. Bisognava approfittare della scarsa presenza di auto per accelerarli e sarebbero terminati speditamente proprio per la situazione Covid 19».

I lavori dovrebbero ripartire domani, dopo il sopralluogo degli assessori alla Mobilità del Comune e della Municipalità, Alessandra Clemente e Marcello Cadavéro. «Non c'è da allarmarsi - sottolinea Cadavéro - si è semplicemente sanificato il cantiere ma poi essendoci il rischio pioggia si è deciso per lo stop». Bisognerà attendere il 4 maggio invece per il via libera ai cantieri dei tre lotti del progetto Centro Storico Unesco, tra cui San Gregorio Armeno e piazza Mercato e quello per l'abbattimento delle Vele.

© RIPRODUZIONE RISERVATA