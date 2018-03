Corso Vittorio Emanuele, parte il cantiere: ed è subito caos

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 28 Marzo 2018, 09:30 - Ultimo aggiornamento: 28-03-2018 10:26

Partono i lavori di restyling al corso Vittorio Emanuele, con due settimane di ritardo rispetto al ruolino di marcia, e a ridosso delle feste di Pasqua. Ed è subito caos. Traffico in tilt fin dal mattino, a causa della presenza dei cantieri e del nuovo dispositivo di traffico col senso unico alternato, regolato dagli operai con le bandierine. Un presidio costante che però non è riuscito a scongiurare il formarsi di lunghe code in ambo le direzioni a ridosso del cantiere, lungo circa 50 metri, aperto in prossimità di piazzetta Cariati.Nell’ora di punta, la fila di macchine è arrivata addirittura fino alla curva in corrispondenza dell’Hotel San Francesco al Monte. In difficoltà anche residenti e commercianti, a causa della sospensione delle strisce blu. I lavori dell’Enel per la posa del nuovo cavidotto dovevano partire il 12 marzo scorso, ma sono slittati a causa del maltempo. Proprio in quella data infatti la Protezione Civile aveva segnalato lo stato di allerta meteo. Dopo un primo intervento avvenuto la scorsa settimana sul lato di piazza Mazzini, i lavori veri e propri sono scattati ieri. Negli ultimi giorni, il Comune ha affisso gli avvisi in strada, intimando il divieto di sosta con rimozione carro gru su ambo i lati della carreggiata. I problemi maggiori alla viabilità si sono registrati in mattinata e attorno all’ora di pranzo, in concomitanza con l’orario di uscita dalle scuole.