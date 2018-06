CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 11 Giugno 2018, 08:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via ai lavori di restyling al Corso Vittorio Emanuele. Partiranno lunedì 18 giugno le opere di rifacimento del tratto di strada, che va da piazzetta Cariati a piazza Mazzini. Ventiquattro mesi è la durata prevista per il rifacimento di un chilometro e mezzo di strada per un valore complessivo di 1,4 milioni di euro.Si procederà con interventi che interesseranno 75 metri di strada alla volta e si andrà avanti per step, da piazzetta Cariati a piazza Mazzini. Verrà transennata solo mezza carreggiata alla volta, così da permettere il passaggio delle auto a senso unico alternato. Per le segnalazioni luminose verranno utilizzati semafori provvisori. Si comincerà dal rifacimento dei marciapiedi con la pietra lavica etnea, per poi passare alla sostituzione dei cubetti di porfido con l’asfalto drenante e fonoassorbente. Con l’addio definitivo ai sanpietrini. Nei prossimi giorni verranno affissi su tutto il Corso Vittorio Emanuele, nel tratto interessato, centinaia di volantini (redatti dalla Municipalità), attraverso i quali sono spiegate le modalità e la durata dell’intervento e si chiede alla cittadinanza «massima collaborazione». In corso d’opera sarà valutata la possibilità di interramento dei cassonetti per la raccolta differenziata, in relazione alle condizioni del sottosuolo e all’impiantistica già presente. Mentre si sta valutando la possibilità di piantumare alberi di basso fusto, dove la larghezza del marciapiede lo consenta.