Mercoledì 8 Maggio 2019, 13:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 79enne napoletano, si è lanciato dal primo piano di una palazzina su corso Vittorio Emanuele, poco dopo le 13. L'anziano ha aperto la veranda che affaccia sulla strada ed è precipitato al suolo, morendo sul colpo.I sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sulla motivazione del gesto estremo non ci sono informazioni sebbene alcuni residenti del posto abbiano accennato al fatto che il 79enne soffrisse di una grave malattia.