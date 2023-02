«La procura della Corte dei Conti della Campania ha scongiurato un danno da pagamento di prestazioni sanitarie mai rese né rendicontate pari ad oltre 40 milioni di euro (pari alle fatture emesse dalle cliniche per prestazioni di cura non rese)». Si è svolta ieri l’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti della Campania e, una parte corposa della relazione del procuratore regionale facente funzioni, Gianluca Braghò, è stata incentrata sullo stato della sanità, soprattutto per quanto concerne le prestazioni di cliniche e centri privati convenzionati. Ben 40 milioni sarebbero potuti andare in fumo - sostiene la procura amministrativa - se non si fosse intervenuti.

Il caso più spinoso riguarda soprattutto un centro del Casertano: «l’Asl ha riesaminato i dati prestazionali per tutti i centri antidiabete accreditati, pervenendo ad applicare tagli di corrispettivi col risultato di individuare per un solo centro oltre 2,6 milioni di euro di prestazioni fatturate e non ammissibili a corrispettivo». È l’obiettivo della Corte dei Conti, è stato spiegato nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, fare in modo che le amministrazioni agiscano e investano le risorse nel reale interesse dei cittadini.

Già lunedì la Procura aveva rilevato come intervenendo nella sanità campana erano stati notati persino «funzionari non in grado di accendere nemmeno un computer», per far comprendere quanto sia difficile la digitalizzazione in Campania, cruciale per tenere sotto controllo eventuali sprechi. Un’osservazione che, in realtà, non ha sorpreso né il governatore De Luca né il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che più volte avevano battuto anche loro su questo tasto e che ieri erano in prima fila ad ascoltare. «È per questo - ha spiegato il presidente della Regione - che abbiamo provato in tutti i modi a fare i concorsi, è normale che se vogliamo imprimere una svolta in questo senso possiamo farlo solo assumendo nativi digitali». E sulla stessa scia il sindaco Manfredi che si è concentrato sulle possibilità ridotte di spesa dei Comuni per procedere a nuove assunzioni.

Ma il tema della gestione della sanità è diventato subito argomento di dibattito politico, a cominciare dalla Lega che con Valentino Grant, Severino Nappi, Carmela Rescigno e Gianluca Cantalamessa ha tuonato contro «una sanità allo sbando». Sulla stessa scia Sergio Rastrelli di Fdi con Fulvio Martusciello e Francesco Maria Rubano di Fi: «La Corte dei Conti - è la sintesi - conferma gli sprechi, De Luca non può ignorare i rilievi». Sul punto è intervenuta anche la Cisl: «Ben vengano indagini - ha detto Lorenzo Medici - su un comparto che più degli altri ha bisogno di chiarezza e trasparenza».

Come ogni anno l’inaugurazione dell’anno giudiziario serve sia per fare un bilancio dei 12 mesi precedenti, ma anche per fissare degli obiettivi per il futuro. Su questo si è concentrato il presidente della Corte dei Conti, Michele Oricchio. Due i temi maggiormente battuti: l’arrivo dei fondi del Pnrr e il dibattito sull’introduzione dell’Autonomia differenziata. «Le risorse pubbliche - ha detto Oricchio - si prestano ad essere intercettate, cannibalizzate e sperperate. È un grido d’allarme che non può essere soffocato: gli sperperi e la malagestio delle risorse pubbliche sono dietro l’angolo e su di esse la Corte deve svolgere le sue funzioni di controllo e giurisdizione con la massima attenzione ma a ciò si frappongono ostacoli che, francamente, non ci si aspetterebbe di incontrare in un Paese normale». Poi, sull’autonomia differenziata: «Non può essere minimamente pensabile - ha detto Oricchio - che la soluzione dei problemi segnalati e degli squilibri territoriali possa venire da un’operazione di ingegneria istituzionale qual è quella dell’autonomia differenziata, il cui disegno di legge è stato da poco approvato dal Consiglio dei Ministri».